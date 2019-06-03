Tunceli'de teröristlerle çatışma! 2 asker yaralandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı

Tunceli'de teröristlerle çatışma! 2 asker yaralandı
banner404

OVACIK'IN Yoğunçam Köyü kırsalında arazi arama ve taraması yapan güvenlik güçleri bir grup teröristi fark etti. Teröristlerin, güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısına ateşle vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silah arkadaşları yaralı askerlere kan vermek için hasteneye akın etti. Tunceli Valisi Soncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da hastaneye gelip, yaralıları ziyaret ederek bilgi aldı.

Çatışmanın ardından ormanlık alana kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. 

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 22:09
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yusuf Günay: 'Fikret Orman istifa etmeli'
Yusuf Günay: 'Fikret Orman istifa etmeli'
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472