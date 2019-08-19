Tunç Soyer: Görevden almalar seçmen iradesini yok saymaktır

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, HDP'li Mardin, Van ve Diyarbakır belediye başkanlıklarına kayyum atanmasına tepki gösterdi. Tunç Soyer, İçişleri Bakanlığının kayyum kararına Twitter'dan tepki gösterdi. Soyer şu ifadeleri kullandı: "Belediye başkanlarının görevden alınması seçmen iradesini yok saymaktır. Bugünkü kayyum atamaları bu tutumun ve demokrasiden uzaklaşmanın göstergesidir. Bu tutumun panzehri dayanışmadır. Dayanışma milletin iradesinin korunmasını ve milli egemenliğin tesisini sağlayacaktır."

NE OLDU?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, haklarında terör suçlarından soruşturma bulunan Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir belediye başkanlarının yerine yeni görevlendirme yapıldı.

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46'nci maddelerini hatırlatan Bakanlık, Diyarbakır'a Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu atadı.

İçişleri Bakanlığı, görevden uzaklaştırdığı Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Mustafa Yaman'ı atadı.

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ı da görev alan Bakanlık, yerine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i görevlendirdi.

HDP, kayyumlara ilişkin yaptığı açıklamada "Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir. Bu aynı zamanda Kürt halkının siyasi iradesine dönük düşmanca bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyarbakır, Mardin ve Van'ın HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmaları hakkında, "Hükümete ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğimiz tamdır" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de kararı "sivil darbe" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Kısa süre önce gerçekleşen seçimlerle göreve gelen Mardin, Diyarbakır ve Van Belediye Başkanları'nın idari tasarrufla görevden alınması demokratik sistemin ruhuna aykırıdır" diye konuştu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Daha yeni seçilmiş belediye başkanlarının 'bu şekilde' görevden alınmaları demokrasimiz için doğru olmamıştır." ifadelerini kullandı.