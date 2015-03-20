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Tüm Türkiye'yi korkutan iddia! Askerler karantinaya alındı

Sivas’ta bir askeri kışlada domuz gribi şüphesiyle 2 koğuşun karantinaya alınarak, tedavi için Ankara’ya götürüldüğü ileri sürüldü. Milli gazetesinin İddiasına göre, Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda 2 bölüğün domuz gribi ve verem şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi

Tüm Türkiye'yi korkutan iddia! Askerler karantinaya alındı

Sivas’ta bir askeri kışlada domuz gribi şüphesiyle 2 koğuşun karantinaya alınarak, tedavi için Ankara’ya götürüldüğü ileri sürüldü. Milli gazetesinin İddiasına göre, Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda 2 bölüğün domuz gribi ve verem şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi

20 Mart 2015 Cuma 11:27
Tüm Türkiye'yi korkutan iddia! Askerler karantinaya alındı
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SİVAS'TA bir askeri kışlada domuz gribi şüphesiyle 2 koğuşun karantinaya alınarak, tedavi için Ankara’ya götürüldüğü ileri sürüldü.
Milli gazetesinin İddiasına göre, Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda 2 bölüğün domuz gribi ve verem şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edildi. 
Karantinaya alınan bölüklerden birinin ise, Ankara tedavi için gönderildiği yine gelen bilgiler arasında. Her bölüğün ortalama 100 kişiden oluştuğu düşünülürse, Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda domuz gribi şüphesiyle karantinaya alınanların yaklaşık 200 kişi civarında olduğunu tahmin ediliyor. Birkaç gün önce Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş tarafından yapılan açıklamada Türkiye’de domuz gribi salgının olmadığı belirtilirken, yine Gümüş’e göre, üç aylık süreçte 170 kişide domuz gribinin tespit edildiği ve bunlardan 11 tanesinin ölümle sonuçlandığını ifade etmişti.
MÜSTEŞAR SİVAS'TA VAR DEMİŞTİ
İki gün önce Türkiye genelindeki domuz gribi vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş de, Sivas’ta domuz gribinin görüldüğünü belirtmişti. Domuz grip vakalarının 6 ilde yaşandığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, “Vakalar Antalya, Kocaeli, samsun, Çanakkele, Mersin ve Sivas’ta görüldü. Samsun’da 3 vakamızı kaybettik. Bu illerimizle ilgili Halk Sağlığı Başkanlığı’mız yerinde değerlendirme yapıyor” dedi.
BÖLÜK TEDAVİ İÇİN ANKARA'YA GÖNDERİLDİ
Milli Gazete'nin haberine göre;  Sivas’ta  2 bölüğün karantinaya alınması ise, Türkiye’deki domuz gribi salgının geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Sivas 5’inci Piyade Eğitim Tugayı’nda 2 bölüğün domuz gribi şüphesiyle karantinaya alıp birinin ise, tedavi için Ankara’ya götürülmesi soru işaretlerine neden oldu. 
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Son Güncelleme: 20.03.2015 10:29
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Sivas 5. Piyade Eğitim TugayıBölükOmuz GribiH1N1Koğuş
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