Tüm Türkiye onları konuşuyor! İki zorba hakkında flaş karar
Sosyal medyada dün paylaşılan ve büyük tepki çeken görüntülerde, iki şahıs polislerle tartışıyordu. Polislere ‘kafa tutan’ iki şahıs, daha sonra hastane acil servisi olduğu anlaşılan yerden ayrılıyordu. Konuyla ilgili olarak harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü iki şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şahıs kamu görevini yaptırmamak için direnmek’ ve ‘gece vakti birden fazla kişiyle yağma’ suçlarından tutuklandı
GÜNDEM 27.09.2019, 19:42
GÖRÜNTÜLERİ paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül’de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların ‘biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım’ diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu… Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor…
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Polislere karşı yaptıkları tavırla tepki çeken görüntülerdeki iki şahıstan uzun boylu olanın 21 yaşındaki Nihat Y. kısa boylu olanın ise bir oto yıkamada çalışan 24 yaşındaki Burak B. olduğu öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya sevkedildiler. Nöbetçi sulh ceza mahkemesi iki zanlıyı ‘kamu görevini yaptırmamak için direnmek’ ve ‘gece vakti birden fazla kişiyle yağma’ suçlarından tutukladı.
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