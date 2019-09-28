Tüm Türkiye onları konuşuyor! İki zorba hakkında flaş karar

GÖRÜNTÜLERİ paylaşan sosyal medya kullanıcısı, olayın 24 Eylül’de Balıkesir merkezde yaşandığını, şahısların ‘biz buranın abisiyiz, kaçarsan sıkarım’ diyerek ağabeyini öldüresiye darp ettiklerini ve yaraladıklarını duyurmuştu… Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor…

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Polislere karşı yaptıkları tavırla tepki çeken görüntülerdeki iki şahıstan uzun boylu olanın 21 yaşındaki Nihat Y. kısa boylu olanın ise bir oto yıkamada çalışan 24 yaşındaki Burak B. olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Zanlılar, savcılık ifadelerinin ardından tutuklamaya sevkedildiler. Nöbetçi sulh ceza mahkemesi iki zanlıyı ‘kamu görevini yaptırmamak için direnmek’ ve ‘gece vakti birden fazla kişiyle yağma’ suçlarından tutukladı.