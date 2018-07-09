Tüm gözlerin çevrildiği Bakan kazanın detaylarını tek tek anlattı

ÇORLU Kaymakamlığında oluşturulan kriz masasında konuşan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, adli ve idari soruşturmanın titizlikle sürdüğünü söyledi.

Eksiklikler varsa bunların ortaya çıkarılacağını ifade eden ve teknik bilgiler veren Arslan, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış" dedi.

"EKSİKLİK VARSA ORTAYA ÇIKACAK"

Bakan Arslan "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış." ifadelerini kullandı.

"AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE ŞİŞKİNLİK OLMUŞ"

Arslan, "Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş." şeklinde konuştu.

"MAKİNİSTLERİN GÖRME ŞANSI YOK"

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, "Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer 5 vagon menfezi geçmekle yan yatmışladır. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara da acil şifa diliyorum." dedi.