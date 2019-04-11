Tüm gözler YSK'da! Tarihi kararı vermek için toplandılar

Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yönelik itirazı görüşmeye başladı. AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu

Tüm gözler YSK'da! Tarihi kararı vermek için toplandılar
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YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.
AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usuzsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.
YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.
Akşam saatlerine doğru kararın çıkması bekleniyor.

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