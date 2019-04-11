YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.
AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usuzsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.
YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.
Akşam saatlerine doğru kararın çıkması bekleniyor.
Tüm gözler YSK'da! Tarihi kararı vermek için toplandılar
Son dakika! Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine yönelik itirazı görüşmeye başladı. AKP, Büyükçekmece'de seçimin iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu
YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazını görüşmeye başladı.
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