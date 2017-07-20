Tüm bakışlar Martha Hunt’a yöneldi

MARTHA Hunt, dün Victoria’s Secret’in çekimleri için Coney Adası’ndaydı.Markanın iç çamaşırı koleksiyonunu tanıtan 28 yaşındaki model, önce siyah mini etek, uzun bordo çizme ve sportif bir üst ile poz verdi. Ardından beyaz bikini ile görülen Hunt, tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı.