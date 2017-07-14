Tuğçe'nin katilinin cezası belli oldu

BURSA 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Aykut Ertunç ile öldürülen Tuğçe Uludağ'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı."Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Ertunç, duruşmadaki savunmasında, Tuğçe Uludağ ile 1,5 yıldır arkadaş olduklarını, bunu resmileştirmek için ailelerin görüştüğünü söyledi.Uludağ'ın, ailelerin konuşmasından iki hafta sonra kendisiyle görüşmek istemediğini anlatan Ertunç, tekrar konuşmalarına rağmen sonucun değişmediğini aktardı.

Olay günü Gemlik'te ayak üstü görüştüklerini belirten Ertunç, şunları dile getirdi:"Yine olmayacağını tekrarladı. Ben de içki içtim, Gemlik Avcılar Kulübüne üye olduğum için sürekli arabamda tüfek bulunuyordu. Tuğçe'nin evinin yakınına arabamı park ettim. Tuğçe'nin gece saat 21.00 sıralarında otobüs durağından evine doğru geldiğini gördüm. Arabadan indi yeniden konuşmak istedim. 'Babam öldü, sen de benden ayrılınca psikolojim bozuldu' dedim. 'Bana ne' diyerek hakaret etti. Arabaya gidip tüfeği aldım. Evine doğru yürürken Tuğçe diye seslenerek üç el ateş ettim. Yüzünün bana dönük olup olmadığını bilmiyorum. Karşılaşmamız tesadüfen oldu. Sonra zeytinlikte kendi göğsüme tüfeği dayayıp ateş ettim."

SON SÖZÜ "PİŞMANIM"

Bir önceki duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı ise sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini vurgulayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.Mahkeme heyetince son sözü sorulan sanık "Pişmanım." dedi. Heyet, kısa bir aranın ardından sanık Aykut Ertunç'a müebbet hapis cezası verdi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET BEKLİYORDUK"

Tuğçe Uludağ'ın annesi Tülay Uludağ, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk ancak mahkeme müebbet hapis cezası verdi. Avukatımız aracılığıyla bu kararı temyize göndereceğiz." dedi.Umurbey Mahallesi'nde, Tuğçe Uludağ'ın (25) evinin önüne gelen Aykut Ertunç, tartıştığı genç kadına tüfekle ateş etmiş, aynı silahla kendisini de yaraladıktan sonra otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmıştı.Uludağ, kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Cinayet zanlısı Aykut Ertunç ise polis ekiplerince zeytinlik alanda otomobilinin içinde yaralı halde bulunmuş, tedavisi için Orhangazi Devlet Hastanesine götürülmüştü.

