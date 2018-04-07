Tüfekle oynayan çocuk kendini vurdu

OLAY, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi Yakınkent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ö. (10) dedesine ait av tüfeğiyle oynarken tüfeğin birden ateş alması sonucu yaralandı. Av tüfeğinden çıkan saçmaların başına ve yüzüne isabet ettiği çocuk, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralı çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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