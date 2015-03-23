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12 Mart Günlük Burç Yorumu

TSK'dan o ifadeye sert cevap

Genelkurmay Başkanlığı, hiçbir zaman muhatap olmayan ve olmayacağı belirtilen Abdullah Öcalan’ın nevruz mesajında Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Suriye topraklarında yer değiştirmesi ile ilgili yaptığı ’Eşme Ruhu’ sözleri ardından yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PYD/PKK ile işbirliği yaptığı iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi

TSK'dan o ifadeye sert cevap

Genelkurmay Başkanlığı, hiçbir zaman muhatap olmayan ve olmayacağı belirtilen Abdullah Öcalan’ın nevruz mesajında Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Suriye topraklarında yer değiştirmesi ile ilgili yaptığı ’Eşme Ruhu’ sözleri ardından yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) PYD/PKK ile işbirliği yaptığı iddialarının gerçek dışı olduğu ifade edildi

23 Mart 2015 Pazartesi 11:55
TSK'dan o ifadeye sert cevap
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Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, "Bazı basın yayın organlarında; hiçbir zaman muhatabımız olmayan ve olmayacak olan terörist başının ’Eşme Ruhu’ açıklamasına atfen, Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun Suriye toprakları içinde yer değiştirmesi ile ilgili olarak "TSK ile PYD/PKK’nın işbirliği yaptığı" yolundaki yayın ve haberler tamamen gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle devam edildi:"31 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Anayasal düzenini değiştirmeyi hedefleyen bir terör örgütü ile silahlı mücadele eden ve bu uğurda binlerce şehit ve gazi vermiş olan şerefli, haysiyetli ve onurlu Mill? Ordu Türk Silahlı Kuvvetlerine bu yakıştırmayı yapan kişileri ve yayın organlarını Yüce Türk Milleti önünde şiddetle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, kendisine yasalarla verilmiş görevleri ve Hükümetlerimizin talimat ve direktifleri doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milleti’ne yönelik her türlü terör örgütü ile mücadele etme azim ve kararlılığını sürdürmektedir. Açıklamalarımızda defaatle vurguladığımız üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri, iç siyasi çekişmelerin bir aktörü olmayacak, Demokratik, Laik, Sosyal, Hukuk Devleti’nin gereklerini yerine getirmeye devam edecektir. Yüce Türk Milleti’ne saygıyla duyurulur."
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Son Güncelleme: 23.03.2015 10:56
Anahtar Kelimeler:
GenelkurmayAÇIKLAMAGündem
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