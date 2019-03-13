TSK’dan Karadeniz’deki 5 ile füze uyarısı!

KARA Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 58’inci Topçu Tugay Komutanlığı, 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında MSB Sinop Atış Alanı’ndan (Test Merkezi), NOTAM-NOTMAR sahası ve süresi içerisinde belirtilen hedeflere roket ve füze atışları yapılacağını duyurdu. Gerçekleştirilecek roket ve füze atışı nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon Valilikleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uyarıda bulundu.

TEKNELER DENİZE AÇILMASIN

Yapılan uyarıda, atış faaliyetinin emniyetli bir şekilde icra edilmesi, herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması maksadıyla 18 Mart-05 Nisan 2019 tarihleri arasında, sabah 07.00’den akşam 18.00’e kadar test merkezi Sinop’tan, Doğu Karadeniz kıyısı boyunca Sinop’dan Trabzon’a kadar yer alan bölgede belirtilen tarih ve saatler arasında teknelerin ve balıkçıların denize açılmamaları istendi.