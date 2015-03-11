TSK'dan flaş karar

HAVA Füze Savunma Komutanı. Org. Abidin Ünal, "F-4 uçakları ve pilotlarımızın eğitimi ile ilgili yapılan spekülatif yorumlar hiçbir bilimsel veriye dayalı olmayıp gerçeği yansıtmamaktadır. Uçaklarımızı atlama sandalyeleri yüzde yüz faal olup hiçbir teknik sorun bulunmamaktadır. 2010-2015 yılları arasında 193'ü emekli olmak üzere toplam 567 pilot hava kuvvetlerinden ayrılmıştır. RF-4E uçakları yarından itibaren uçuştan çekiliyor." dedi. Malatya'da 4 askerin şehit olduğu kazada kullanılan RF-4E uçakları-için kaldırılma kararı alınırken, Konya'da 2 pilotun şehit olduğu kazada kullanınan F-4 uçaklarının kullanımına devam edilecek.