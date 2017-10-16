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TSK’da 700 kripto asker alarmı

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ asker imamının deşifre ettiği 700 muvazzaf askerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt abileriyle gizli buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi

TSK’da 700 kripto asker alarmı

Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ asker imamının deşifre ettiği 700 muvazzaf askerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt abileriyle gizli buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:53
TSK’da 700 kripto asker alarmı
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KONYA'DA, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalanan örgütün asker imamının itirafları sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) örgüt üyesi 700 muvazzaf askerin kimliği deşifre edildi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası örgüt imamları ile gizlice görüşen askerlerin yakalanması için yapılan ilk operasyonda 2’si albay 68 kişi gözaltına alındı.
 
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK içerisindeki FETÖ üyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında örgüt bağlantıları ortaya çıkan çok sayıda asker etkin pişmanlık yasasından faydalandı. Aralarında pilotların da bulunduğu askerler, ortaokul yıllarında örgüte katıldıktan sonra TSK'ya girdiklerini, örgüt abilerine bilgi aktardıklarını söyledi. İtirafçıların verdiği bilgiler ışığında TSK içerisinde aktif görev yapan 700 askerin ismi daha belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanmayan askerlerin birçoğunun darbe girişimi sonrasında örgüt abileriyle gizlice buluştuğu belirlendi. İsimleri belirlenen muvazzaf askerlerin yakalanması için başlatılan ilk operasyonda 70 asker hakkında gözaltına kararı verildi. 2’si albay 68 asker gözaltına alınırken, askerlerden 30’unun itirafçı olduğu ve örgüt hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.
 
Gözaltı listesindeki 70 askerden 62'sinin Hava, 4'ünün Deniz, 4'ünün ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı belirlendi. Konya, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 kişi yakalandı. İzmir çiğli Ana Jet Üs Komutanlığında gözaltına alınan subayların uçuş okulunda pilotaj eğitimi alan pilot adaylarına öğretmenlik yaptıkları belirtildi. Anayasayı ihlal, yasama organını engellemeye teşebbüs etme, hükümete karşı isyan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından gözaltına alınan şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya getirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
FetöTSKKripto Asker
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