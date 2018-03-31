TSK, videoyla duyurdu: Teröristler yemeği yarıda bırakıp kaçtı

GENELKURMAY Başkanlığınca paylaşılan videoda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.
8 SIĞINAK DAHA İMHA EDİLDİ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.
Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi. 10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.
MÜHİMMAT VE EYP ELE GEÇİRİLDİ
Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
YEMEKLERİNİ YARIDA BIRAKIP KAÇIYORLAR
Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.
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