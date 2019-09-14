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TSK ve MİT ortak operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordineli çalışması sonucu, Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

GÜNDEM 14.09.2019, 08:17 14.09.2019, 08:22
TSK ve MİT ortak operasyonunda, 2 terörist etkisiz hale getirildi
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BAKANLIKTAN yapılan açıklamaya göre, Kandil bölgesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

#TSK #mit #Milli Savunma Bakanlığı #Türk Silahlı Kuvvetleri
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