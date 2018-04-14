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TSK ve emniyetteki 'mahrem imamlar yapılanması' operasyonunda şok detaylar

Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı tespit edildi

TSK ve emniyetteki 'mahrem imamlar yapılanması' operasyonunda şok detaylar

Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game" oyunu görünümlü yeni kripto haberleşme programı tespit edildi

14 Nisan 2018 Cumartesi 23:47
TSK ve emniyetteki 'mahrem imamlar yapılanması' operasyonunda şok detaylar
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AYDIN merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 23 zanlı gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "TSK ve emniyetteki mahrem  yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında yakalama kararı  çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın,  Denizli, Ankara, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana,  Kocaeli, Sivas, Elazığ, Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.   Operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli  gözaltına alındı.

  "2048 Fun and Relaxing Puzzle Game"programı

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına"  mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulurken  adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan  bazı şüphelilerin cep telefonlarında ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu  görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto Haberleşme ProgramıTSK Ve EmniyetteMahrem Imamlar Yapılanması
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