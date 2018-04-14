TSK ve emniyetteki 'mahrem imamlar yapılanması' operasyonunda şok detaylar

Irak ve Suriye uyruklu kişiler adına kayıtlı GSM hatlarını kullanan bazı şüphelilerin cep telefonlarında ''2048 Fun and Relaxing Puzzle Game'' oyunu görünümlü yeni kriptolu haberleşme programı tespit edildi.

Terör örgütünün TSK ve emniyetteki "kripto mahrem imam yapılanmasına" mensup oldukları öne sürülen şüphelilere ait dijital verilere el konulurken adreslerinde bulunamayan 6 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün " TSK ve emniyette ki mahrem yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın, Denizli, Ankara, İzmir, Muğla, İstanbul, Şırnak, Siirt, Eskişehir, Adana, Kocaeli, Sivas, Elazığ, Afyonkarahisar, Manisa ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

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