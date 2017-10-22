TSK ve emniyetteki FETÖ’cüler deşifre!

ÖRGÜTÜN gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları belirlenen 8 itirafçının verdiği bilgiler, halen muvazzaf olan askerlerin kimlerinin tespit edilmesini sağladı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan bu örgüt üyelerinden doktorluk yapan İ.G., FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda sorumlu abilerinin kendisine, lise çağındaki çocukların ders çalıştırma maskesi altında sorumluluğunu verdiğini anlattı.

Hala görevdeler

Bu öğrencilerin, askeri liselere hazırlanmasının da kendisinden istendiğini itiraf eden İ.G., eğitim verdiği Ö.Ü. ve B.S.’nin astsubay okuluna girdiğini, askeri okuldayken iki haftada bir bu çocuklarla örgüt abileri tarafından ayarlanan evlerde görüştüğünü söyledi. İ.G., bu görüşmelerde, örgütsel motivasyonun artırılmasına yönelik dersler verdiği Ö.Ü ve B.S.’yle zaman zaman üst pozisyonda olan abilerin de görüştüğünü, okul arkadaşları ve komutanlarıyla ilgili bilgiler aldıklarını da anlattı. Ö.Ü. ve B.S.’nin halen muvazzaf astsubay olarak TSK içinde görev yaptıkları ortaya çıktı.

Polisler de var

Yine gözaltına alınanlardan S.K. de, ‘hususi abilerin’ verdiği talimatlar doğrultusunda, lise çağında belirledikleri öğrencilere dersler verip polis akademisi ve polis okullarına girmelerini sağladıklarını anlattı. S.K.’nin verdiği bilgilerle de üç polisin isminin saptandığı ifade edildi. 8 itirafçının verdiği bilgiler doğrultusunda, TSK içerisinde halen muvazzaf ya da askeri okullarda öğrenci olan kişilere yönelik araştırmaların da sürdüğü ifade edildi.