TSK, Suriye’ye giriyor… Hedef: İdlib

ERDOĞAN ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Mayıs ayında yaptığı görüşmede, Suriye’de 4 noktada çatışmasızlık bölgesinin kurulması konusunda uzlaşma sağlanmıştı. Bu bölgelerin üçü olan Dera ve Kuneytra, Rastan ve Talbise ile Doğu Guta’da çatışmasızlık anlaşmaya yürürlüğe girdi. Son nokta olan İdlib’teki çatışmasızlık bölgesi için Kazakistan’ın Başkenti Astana’daki Suriye görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran arasında anlaşma sağlandı. Bu kapsamda 1 aydır Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne zırhlı askeri araçlar ve personel sevkiyatı yapıldı. Bunlara ek olarak Kayseri 1’inci Komando Tugayı ve Bolu 2’nci Komando Tugayı’ndan askerler, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne sevk edilerek sınır birliklerine yerleştirildi.

ERDOĞAN: ÖSO ŞU AN ORADA

Afyonkarahisar'daki AKP kampında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “İdlib'te ciddi bir harekat var ve devam edecek” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerinin henüz İdlib'de olmadığını belirterek, operasyonu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) yürüttüğünü söyledi. Erdoğan, “Rusya havadan, TSK sınır içinden destek veriyor” dedi. Erdoğan, İdlib'de ciddi bir harekat olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

ÖSO ÖNDEN GİRDİ

Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’na bağlı “Hamza Bölüğü” ilk olarak Fırat Kalkanı harekatıyla IŞİD'ten temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki bölgeden çekilip dün Halep’in kuzeyindeki Bab-ı Selame üzerinden Türkiye’ye girdi. Ardından Hatay’a geçen bu birlik Reyhanlı yakınlarındaki Bab-ı Hava sınır kapısından geçip İdlib yoluna koyuldu. Kamyonetlerin kasasında otomatik silahlarla yol alan ÖSO üyeleri, görüntülerini sosyal medyada paylaştılar.

FOTO:İHA

SEVKİYAT SÜRÜYOR

TÜRKİYE sınırına 45 kilometre uzaklıktaki İdlib kentindeki ‘çatışmasızlık bölgesi’ hazırlığı için Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na Türk askerlerinin sevkiyatı sürüyor. Dün gece 20 araçlık tank konvoyu İskenderun Tren Garı’ndan Reyhanlı İlçesi’ne geçti.

FOTO:İHA – Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü’nün kuzeyinde, İdlib bölgesinde yer alan sınır duvarlarının bir bölümü olası operasyon öncesi kaldırıldı.

Geçen hafta aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu bir otobüs ve tıbbi malzemeleri taşıyan araçlar ile mühimmat yüklü araçların yanı sıra iş makinesi bulunan çok sayıda askeri araç, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçti. Araçlar, Cilvegözü ile karşısında bulunan Suriye’nin Bab-el Hava Sınır Kapıları arasındaki 5 kilometrelik tampon bölgeye yerleşti. 2 hafta önce de Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan da bir ekip ‘gözlemci statüsünde’ daha önce Suriye’ye geçerek İdlib’te görev yapılacak yerleri belirlemişti.

500 KİŞİLİK BİRLİK SINIRI GEÇTİ İDDİASI

Kayseri 1’inci Komando Tugayı ve Bolu 2’inci Komando Tugayı’ndan askerlerin de Cilvegözü Gümrük Kapısı’na ulaşmasının ardından dün akşam bölgede hareketlilik başladı. Gece de İskenderun Tren Garı’na getirilen 20 tanklık araç konvoyu Reyhanlı sınırına ulaştı. DHA’nın haberinde ise son sevkiyatın ardından 500 kişilik Türk askeri birliğinin, İdlib’teki çatışmazlık bölgesine geçtiği öne sürüldü. Ancak, bu durum resmi olarak doğrulanmadı.

NEDEN İDLİB ?

Hatay sınırındaki PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin tam kontrolünde olan Halep ile Afrin’den göç edenlerin de bulunduğu İdlib’te yaklaşık 2 milyon kişi yaşıyor. İdlib, Türkiye sınırına 45 kilometre uzaklıkta, kuzeyde Hatay ve Afrin, doğuda Halep ve batıda Akdeniz sahilindeki Lazkiye ile çevrili olan stratejik bölge. Suriye’de yıllardır süren iç savaşın başlama noktası ve kördüğümü olarak nitelendirilen İdlib’te Hayat Tahrir-i El Şam ve farklı gruplar barınıyor. Hatay sınırındaki PYD/YPG’nin tam kontrolünde olan Afrin ile Halep’ten göç alan İdlib ayrıca Suriye’nin Akdeniz’e açılan kapı olan Suriye rejiminin kontrolündeki Lazkiye’ye de çok yakın noktada. Lazkiye-Halep-Hama gibi önemli şehir merkezlerine giden yollara ulaşabilirliği, Akdeniz’e çıkış olasılığı ve rejimin kalbi durumundaki Lazkiye’ye coğrafi yakınlığı gibi nedenlerle büyük önem taşıyan İdlib, Suriye için kritik kale olarak yorumlanıyor.

FOTO:İHA

BAL-EL HAVA'DA SİVİL YÖNETİM

Türkiye’nin Hatay bölgesinden Suriye’ye açılan ön önemli kapı olan ve Suriyeliler için günlük onlarca TIR yardımın geçiş yaptığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nın karşısındaki Suriye’nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı da sivil yönetimin kontrolünde. Uzun süre Ahrar’uş Şam grubunun kontrolünde bulunan Bab-Al Hava Sınır Kapısı geçen temmuz ayında Hayat Tahrir-i El Şam’ın kontrolüne geçti. 21 Temmuz’da 2 grup arasında varılan anlaşmanın ardından Ahrar’uş Şam bölgeden çekilerek Hama kırsalına gitti. İdlib ve kırsalında bazı yerleşim alanları Hayat Tahrir-i El Şam’ın kontrolünde kaldı. Bu grup tam olarak Bab-Al Hava Sınır Kapısı’nda bulunmasa da kırsalında yer alıp çevresinde hakimiyet sağladı. Anlaşma kapsamında da gruplar ve örgütlerle ilgisi olmayan Suriyeli siviller, Bab-Al Hava Sınır Kapısı’nın yönetimine geçti. Çatışmalar nedeniyle bir süre kapatılan Cilvegözü Gümrük Kapısı da yönetim değişi üzerine tekrar giriş- çıkışlara açıldı.

TÜRKMENLER'DEN DESTEK

ÖZGÜR Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından İdlib kentine yönelik başlatılan askeri harekat, Rai bölgesinde yaşayan Suriyeli Türkmenler'i sevindirdi. Kilis'in Elbeyli İlçesi'nin karşısında bulunan Suriye´nin Halep kentine bağlı Rai Bölgesi'nde oturan Türkmenler, ÖSO'nun Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'e başlatılan operasyonu destekledi. Suriyeli Türkmenler, ÖSO Üarafından başlatılan operasyonla İdlib´in terör örgütü El Nusra´dan temizlenmesini istediklerini belirtti. Suriyeli Ahmet Süleyman, şunları söyledi: 'Türkmenler olarak, Çobanbey nasıl temizlendiyse İdlib´in de temizlenmesi gerektiğini istiyoruz. Özgür Suriye için terör örgütlerinin bu bölgelerden çıkarılması gerekiyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Türk hükümetine ve Türk askerlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi nasıl kurtardılarsa İdlib´de yaşayanlar da kurtarılsın. Sonuna kadar Özgür Suriye Ordusu ile Türk askerinin arkasındayız. Allah kendilerine güç kuvvet versin.'