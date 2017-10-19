TSK: Suriye sınırında 1759 kişi yakalandı

GENELKURMAY Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şöyle denildi:
"Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 1759 şahıs yakalanmıştır"
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