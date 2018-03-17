TSK o hastanenin görüntülerini paylaştı

TSK: "Afrin kent merkezinde teröristler tarafından bina, tesis ve araçların yakıldığı, yıkıldığı, bunların içerisinde hastane binasının da olduğu, hastanede bulunan donanım ve malzemelerin teröristler tarafından söküldüğü, kullanılmaz hale getirildiği, bu tür olayların ve şehre verilen zararların Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair uluslararası kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu tür olaylar terör örgütleri tarafından TSK hakkında olumsuz bir algı yaratılmak amacıyla planlı bir şekilde yapılmaktadır."
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