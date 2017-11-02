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TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı sevkiyatlar sürüyor

TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde gözlem noktaları oluşturmak amacıyla başlattığı sevkiyatlar sürüyor

02 Kasım 2017 Perşembe 23:42
TSK'nın İdlib'e intikali sürüyor
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TSK'YA ait araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde Hatay'ın  Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Kah köyüne girerek İdlib'in kuzeyine ulaştı. Çok  sayıda zırhlı aracın bulunduğu konvoy, İdlib-Afrin hattında ilerleyerek gözlem  görevini yapacağı noktada konuşlandı.
TSK unsurları ilk etapta, Suriye-Türkiye sınırında terör örgütü  PKK/PYD işgalindeki Afrin ilçesi yakınlarında konuşlanıyor. Suriye'deki ateşkesin  diğer garantörleri Rusya ve İran ile varılan Astana Anlaşması çerçevesinde  yapılan sevkiyatlar, İdlib-Afrin sınır hattında devam edecek.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Ekim'de İdlib gerginliği azaltma  bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmak amacıyla  bölgeye intikal etmeye başlamıştı. İlerleyen süreçte kademeli olarak İdlib'in  kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın 12 bölgede gözlem noktası  oluşturması öngörülüyor. Söz konusu noktalardan ikisi kurularak gözlem  faaliyetlerine başlandı.
 
İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından  Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin de İdlib gerginliği  azaltma bölgesinin dış kısmında konuşlanması bekleniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKİdlibIntikal
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