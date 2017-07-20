TSK Kuzey Irak'ta 8 hedefi yok etti

TÜRK Silahlı Kuvvetleri, dün akşam saatlerinde, Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde sınır hattındaki karakol ve üs bölgelerine teröristler tarafından, havan ve uzun menzilli silahlarla taciz atışlarının yapılması üzerine, teröristlere ait silah mevzilerinin yerlerinin tespit edildiği ve Türk hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda bir Doçka uçaksavar mevzii, 2 havan mevzii, 2 mağara ve 3 sığınağın imha edildiğini açıkladı.
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