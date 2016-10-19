TSK jetleri hazır bekliyor

TÜRK Hava Kuvvetleri, henüz bir talep gelmemiş olsa da Musul'a dönük hazırlıklarını tamamladı. F-16 ve F-4 uçakları, yakıtları dolu, mühimmatları yüklenmiş halde emir bekliyor.

Dün Başbakan, Hava Kuvvetleri'nin operasyona nasıl katıldığının sorulması üzerine, "Şimdi değil. İcap edince olacak. Türkiye'nin prensip olarak koalisyonun içinde olması konusunda bir mutabakat var. Şu anda değil ama kullanıldığı zaman koalisyon içerisinde bizimkiler de yer almış olacak" dedi.

"Gruptaki konuşmanızdan şu an orada olduğu gibi anlaşıldı" denilmesi üzerine de Yıldırım, "Operasyon detaylarını bilmiyorum. Önemli olan koalisyon içinde olmaktır" ifadesini kullandı.

Yıldırım'ın bu sözleriyle neyi kastettiği, Türkiye'nin operasyona hangi boyutuyla katılmış olduğu sorularına yanıt askeri kaynaklardan geldi.

Hava Kuvvetleri Kuveyt'te

Milliyet'ten Serpil Çevikcan'ın bugünkü yazısına göre; önceki gün başlayan operasyona Türkiye, dün akşam itibarıyla bir atış gücüyle katılmadı. Buna karşılık, Hava Kuvvetleri, operasyonun yönetildiği Kuveyt'teki Harekât Merkezi'ne kabul edildi.

Türkiye'nin, "Biz de katılmalıyız" talebi üzerine yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya varıldı. Bu kabul, Türk hava unsurlarının Musul operasyonuna dahil edilmesi anlamına geliyor.

Türkiye, başta ABD olmak üzere Musul operasyonuna katılan koalisyon ülkeleriyle yapılan bu anlaşma sonucunda, Musul operasyonunun koordinasyonuyla ilgili karar alma mekanizmasına da dahil edilmiş oldu.

Savaşan Şahinler hazır

Kuveyt'teki merkezde yapılan ve yapılacak, hava harekâtlarının koordine edildiği toplantılara katılacak olan Türkiye, görev verilmesi durumunda uçaklarıyla operasyonda yer alacak.

Hemen belirtmek gerekir ki şu ana kadar Türkiye'den uçakların havalanması konusunda bir talep olmadı.

Ancak TSK'ya ait jetler dün itibarıyla Kuveyt'teki Musul Operasyonu Harekât Merkezi'nin uçak envanterine dahil edildi.

Görev emirleri doğrultusunda, savaşan şahinler olarak bilinen F-16 ve F-4'ler operasyonlara başlayacak.

Koalisyonun talebine göre Türkiye'nin günde en az iki, en çok 10 harekâta uçaklarıyla katılması öngörülüyor.

Hatırlanacağı gibi, Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele kapsamında Katar'daki Müşterek Hava Harekât Merkezi'nin komutasında Türk uçakları bazen günde 10 kez harekâtlara katılıyordu.

Türk Hava Kuvvetleri, henüz bir talep gelmemiş olsa da Musul'a dönük hazırlıklarını tamamladı. F-16 ve F-4 uçakları, yakıtları dolu, mühimmatları yüklenmiş halde emir bekliyor.

Bu şekilde hazır bekleyen 16 uçak, görev emirleri doğrultusunda hemen harekete geçebilecek.



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