Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
14 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
14 Ekim 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Okula silahlı saldırı!
Kapat
banner468

TSK İdlib’e konuşlandı Namluların ucunda YPG var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar günü başlayan orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

TSK İdlib’e konuşlandı Namluların ucunda YPG var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar günü başlayan orman yangınlarının ardından bu kez ölümcül Hepatit A salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

14 Ekim 2017 Cumartesi 09:03
TSK İdlib’e konuşlandı Namluların ucunda YPG var
banner404

ABD'nin  Kaliforniya eyaleti, yaşanan yangınların yaralarını sarmaya çalışırken  Kaliforniya Valisi Brown, orman yangınlarının ardından şimdi de Hepatit A salgını yüzünden "acil durum" kararı aldı.

3 KENTTE ACİL DURUM
Kaliforniya Valisi  Jerry Brown, orman yangınları yüzünden eyaletin birçok bölgesinde aldığı kararın üzerinden bir hafta geçmeden şimdi de bulaşıcı Hepatit A salgınını önlemek amacıyla üç kentte acil durum ilan etti.

Brown, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Los Angeles,  San Diego ve  Santa Cruz'da görülen ölümcül Hepatit A nedeniyle bu bölgelerde salgının kontrolünü sağlamak amacıyla acil durum kararı aldığını" bildirdi.

Bu karara göre,  Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümünün salgının görüldüğü bölgeler için derhal aşı temini ve dağıtımını sağlaması gerekiyor.
AŞI SIKINTISI YAŞANIYOR
Kaliforniya Kamu Sağlığı Bölümü Epidemiyoloji Uzmanı Dr. Gil  Chavez ise kararla ilgili açıklamasında, "Acil durum ilanı çok hızlı bir şekilde ilerlememizi sağlıyor." ifadesini kullandı.
Chavez ayrıca eyalette salgının başlamasından bu yana merkezi yönetimin sağladığı kaynakla 81 bin doz aşı dağıtıldığını ancak yerel yönetimlerin daha fazla aşı talep etmesine rağmen arz sıkıntısı yaşandığını duyurdu.

SAN DIEGO'DA SOKAKLAR ÇAMAŞIR SUYUYLA YIKANMIŞTI
San Diego'da geçen ay 16 kişinin ölümüne neden olan Hepatit A ile mücadele kapsamında evsizlerin kaldığı sokaklar başta olmak üzere kentin belirli bir bölümünün düzenli olarak çamaşır suyuyla yıkanması kararı alınmıştı.
Kentte ayrıca bu amaçla 19 bin kişinin aşılandığı açıklanmıştı.
YANGIN DEHŞETİ YAŞAMIŞLARDI
Kaliforniya'daki yangından en çok etkilenen  San Fransisco'nun kuzeyindeki Santa Rosa kasabası tamamen alevlerle yok olmuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TSKİdlibYPGABDKaliforniya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi
Mehmet Ali Şahin kendisinden 28 yaş küçük eski sekreteriyle evlendi
Neredeyse halife yerine konulmuş!
Neredeyse halife yerine konulmuş!
Teröristler şimdi yandı! TSK oraya konuşlanıyor
Teröristler şimdi yandı! TSK oraya konuşlanıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim