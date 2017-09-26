TSK havadan bombaladı! Tamamı imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ın Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği belirtilerek,” 26 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir” denildi. Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi. (İHA)