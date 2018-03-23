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TSK hamlesi, PKK'nın planını bozdu! Lojistik hattı devre dışı kalacak

TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti

TSK hamlesi, PKK'nın planını bozdu! Lojistik hattı devre dışı kalacak

TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti

23 Mart 2018 Cuma 09:51
TSK hamlesi, PKK'nın planını bozdu! Lojistik hattı devre dışı kalacak
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin harekâtını başlatmasıyla birlikte psikolojik yıkım yaşayan terör örgütü PKK'nın, Kandil ve çevresindeki 17 kampta bulunan teröristleri parça parça Hakkâri ve Şırnak kırsalına sızdırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Bölgedeki yerel istihbarat ağından gelen bilgiler de örgütün oldukça ciddi silahları bu sınır hattına yığma hazırlığı içinde olduğunu gösterdi. Bölge 12 askeri üssümüzün arka cephesi konumunda olduğu için acil önlem alınması gerekiyordu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE IRAK'TA DA DARBE

TSK, sınırımızın 7 kilometre ilerisinden Kandil-Sincar- Suriye hattına uzanan lojistik geçişleri önlemek üzere, mayıs sonu-haziran başında Irak-Suriye sınır hattındaki Sincar bölgesine düzenleyeceği operasyonları öne çekti. Örgütün Kandil ile lojistiğini sağlayan kamplara 'önleyici müdahale konsepti çerçevesinde' operasyon düzenlendi. Teröristlerinin "Girilemez" dediği yerlere girilen harekât, 11 Mart'ta başladı. Sözde bahar atılımı yapacağını, Afrin'in intikamını Şemdinli'de alacağını iddia eden terör örgütüne, bu sefer Irak'ta büyük darbe vuruldu.

2 BİN 100 TERÖRİSTİ SIZDIRACAKLARDI

Kandil ve Sincar bölgesindeki 17 kamptan Şemdinli ve Çukurca bölgelerine saldırı yapmak için 22 Ocak'tan bu yana 2 bin 100 teröristi kaydırmak üzere harekete geçen örgütün 11 üst düzey yöneticisinin ise TSK'nın operasyonuyla Hakurk'un gerisine çekildiği öğrenildi.

PKK'NIN LOJİSTİK HATTI DEVRE DIŞI BIRAKILACAK

Yatay düzlemde yer yer 12 ilâ 16 kilometre derinliğe giren TSK, sınırımızın yanı başında 2 büyük kamp ve 9 önemli kritik üst geçiş noktası belirledi. Bu kamplardan 2'si, örgütün Türkiye'ye geçişinde yoğun kullandığı kamplar durumundaydı. PKK'lı teröristlerin yoğunlaştığı Hakurk ve Kani Reş kamplarının yanı sıra 9 üs bölgesinde yoğunlaşan operasyonlarda dün 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 12 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 55'e ulaştı. Operasyonla, Sincar'dan Kandil'e uzanan PKK'nın lojistik hattı tamamen devre dışı bırakılacak.
 

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Anahtar Kelimeler:
TSKKandilSincarSuriye
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