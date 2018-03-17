TSK: 'Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu'

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO ) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist yapılanmalara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Bölgedeki operasyonlara ilişkin açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı , harekâtın 58. gününde etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 3 bin 567 ulaştığını aktardı. Harekât alanında onlarca köy daha teröristlerden arındırılırken, kurtarılan noktalardaki mayın-tuzak temizleme çalışmaları sürüyor.

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