Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107303
ALTIN
153.156
DOLAR
3.7141
STERLİN
4.9041
EURO
4.3624
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
Telefonu uykuya tercih ediyorlar
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular mı tüketti?
Kanser ilacını vücut geliştiren sporcular...
banner468

TSK eğitti! Suriye’nin ilk kadın polisleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 90 Suriyeli kadına polislik eğitimi verdi.

TSK eğitti! Suriye’nin ilk kadın polisleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 90 Suriyeli kadına polislik eğitimi verdi.

24 Ekim 2017 Salı 08:17
TSK eğitti! Suriye’nin ilk kadın polisleri...
banner404

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki terör örgütlerine ağır darbeler vurdu. Türkiye, teröristlerden kaçmak için vatanlarını terk eden ancak Fırat Kalkanı ile örgütlerden temizlenen vatanlarına dönen Suriyeliler için de çalışmalarını sürdürdü.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; TSK, ilk etapta yaklaşık 5 bin Suriyeli polise eğitim verdi. Ardından Suriye Polis Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik Komutanlığında ilk kez Suriyeli kadınlara polislik eğitimi verildi. Eğitimde başarılı olan 90 kadın, Fırat Kalkanı bölgesinde huzuru sağlayacak. Suriyeli kadınlar, Türk komutanlardan eğitim aldı. Suriyeli kadınlara, protokol, asayişi sağlama, yakın takip, silah eğitimi, sıcak çatışma ve terörle mücadele eğitimleri verildi. 90 kadın polis, dün yemin töreni ile resmen göreve başladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriTSK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
AK Parti'de gece yarısı o kente atama
Şok! 3 aylık bebeğin idrarında uyuşturucu çıktı...
Şok! 3 aylık bebeğin idrarında uyuşturucu çıktı...
Yaz saati için Bakanlar Kuruluna yetki verildi
Yaz saati için Bakanlar Kuruluna yetki verildi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim