TSK'dan Zap'a hava operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamada, " 18 Ekim 2017 tarihinde Irak kuzeyi / Zap bölgesinde devam eden hava destekli operasyon esnasında, keşif ve gözetleme vasıtaları ile bölgede bölücü terör örgütü tarafından sığınak ve silah/mühimmat deposu olarak kullanıldığı tespit edilen hedefler imha edilmiştir" denildi.
Harekâta katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.
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