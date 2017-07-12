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TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi, 786 kişi hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı

TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi, 786 kişi hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı

12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:26
TSK'dan yaklaşık 8 bin personel ihraç edildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye  göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri  Komutanlıklarından çok sayıda personel terör örgütü ile bağlantılı oldukları  iddiasıyla ihraç edildi, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
 
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen personel  sayısı 4 bin 801 oldu. Bunların 87'sini generaller oluştururken 2 bin 538 subay,  bin 16 astsubay, bin 87 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 73 işçi/memurun Kara  Kuvvetleri Komutanlığı ile bağı kesildi. Darbe girişiminin ardından 140 personel  hakkında ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.
 
"Deniz"de 31 amiralin ilişiği kesildi
 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 31 amiralin ilişiği kesildi.  Bunların yanı sıra 646'sı subay, 368'i astsubay, 30'u uzman erbaş, sözleşmeli  erbaş/er ve 27'si memur/işçi olmak üzere bin 102 personel ihraç edildi.
 
Komutanlıkta 121'i subay olmak üzere 231 personel görevden  uzaklaştırıldı.
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise ihraç edilen personel sayısı bin  752 oldu. Bunların 32'sini generaller oluştururken bin 103 subay, 536 astsubay,  55 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 26 memur/işçinin Türk Silahlı Kuvvetleri  ile ilişiği kesildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 415 personele ilişkin de  geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi.

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Milli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriFetullahçı Terör ÖrgütüFetöDarbe Girişimi
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