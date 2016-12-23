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TSK'dan son dakika El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonla ilgili açıklama geldi. TSK, operasyonda 24 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, 37 DEAŞ hedefinin vurulduğunu duyurdu

TSK'dan son dakika El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta yürütülen operasyonla ilgili açıklama geldi. TSK, operasyonda 24 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü, 37 DEAŞ hedefinin vurulduğunu duyurdu

23 Aralık 2016 Cuma 07:57
TSK'dan son dakika El Bab açıklaması
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TSK'DAN yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtının” Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.
23 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler ile ilgili olduğu belirtilen bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekâtın icrasına devam edildiği kaydedildi.
1 DRONE ELE GEÇİRİLDİ
Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda; iki DEAŞ terör örgütünün ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu tespit edilen 1 Drone ele geçirildiği de ifade edildi.
Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 143 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı bildirildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 51 hedef ateş altına alınarak 22 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, DEAŞ TÖ unsurlarınca barınma, silah mevzi, savunma mevzi maksatlı kullanılan 37 bina, üç cephanelik ve bir lojistik merkezinin imha edildiği ifade edildi.
Koalisyon Güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediğine dikkat çekildi.
Açıklamada "DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından harekâtın başından bu güne kadar, çoğu tuzaklanmış 2 bin 208 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildi" denildi.
Açıklamada "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" denildi.
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Türk Silahlı KuvvetleriTSKdan Son Dakika El Bab AçıklamasıFırat Kalkanı Harekâtı
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