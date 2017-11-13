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13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi

TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında, terör örgütünce kullanılan silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depoları imha edildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 08:48
TSK'dan sınır ötesine hava harekatı
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GENELKURMAY Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın  kuzeyinde bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan kampları hedef almaya devam  ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap,  Sinath-Haftanin, Hakurk ve Kandil bölgelerindeki PKK kamplarına hava harekatı  düzenledi. Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlerce kullanılan  silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha eden uçaklar emniyetle  üslerine döndü.

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Genelkurmay BaşkanlığıTürk Silahlı KuvvetleriIrakZapSinath-HaftaninHakurkKandil
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