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TSK'dan o iddialara yalanlama

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Halep’te operasyon yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

TSK'dan o iddialara yalanlama

Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Halep’te operasyon yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı

05 Ekim 2016 Çarşamba 17:23
TSK'dan o iddialara yalanlama
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ASKERİ kaynaklardan alınan bilgiye göre, özellikle Dabık ve civarındaki yerleşim yerlerinin DEAŞ tarafından çok kuvvetli şekilde tahkim edildiği ve bunların aşırı yoğunluktaki mayın ve el yapımı patlayıcılar ile desteklendiği bildirildi. DEAŞ’ın terk etmek zorunda kaldığı bölgelerde çok sayıda bubi tuzağı kurduğu ve Özgür Suriye Ordusu’nda hayatını kaybedenlerin çoğunun EYP ve bubi tuzağı ile hayatını kaybettiği kaydedildi. Dabık bölgesinin DEAŞ için çok önemli bir kırılma noktası olduğu ve buranın kısa zamanda kontrol altına alınmasıyla operasyonda hız kazanma durumunun olabileceği ifade edildi. Ayrıca DEAŞ'li teröristlerin sivil vatandaş gibi görünmek için etek ve çarşaf giyerek mühimmat ve silah taşıdıkları ifade edildi. Net hedef olarak tespit edilmelerine rağmen TSK unsurlarına ateş açılmadığı sürece sivil görünümlü kişilere ateş açılmadığı bildirildi.  
Bugün gerçekleştirilen hava harekatında sivillerin öldüğüne dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve bu tür haberlerin provokasyon amaçlı yapıldığı belirtildi. Ayrıca, TSK’nın Halep’te operasyon yaptığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. 


 
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TSKdan O Iddialara YalanlamaDEAŞTürk Silahlı KuvvetleriTSKHalep
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