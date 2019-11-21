TSK'dan kaç FETÖ'cü ihraç edildi? Bakan rakam verdi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'daki ihraçlarla ilgili yeni bilgiler verdi. Akar, "15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi" şeklinde konuştu.

BAKAN RAKAM VERDİ

"FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 2 bin 709 personel görevden uzaklaştırıldı" diyen Akar, "909 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 15 Temmuz 2016'dan itibaren 150'si general/amiral olmak üzere 17 bin 866 personel ihraç edildi" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar, "Biz, uluslararası hukuk ve anlaşmalar ile yasaklanan hiçbir mühimmatı veya kimyasal silahı kullanmadık, kullanmayız." dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA KAÇ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ?

Bakan Akar, harekat kapsamında, 4300 kilometrekarelik alanın ve 600 yerleşim yerinin kontrol altına alındığını, M-4 otoyolunda kontrol noktaları tesis edildiğini belirtti.Milli Savunma Bakanı Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 1200 civarında terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

PENÇE HAREKATI

Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe harekatlarını değerlendiren Akar, "Operasyonlarda şu ana kadar 158 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

KKTC'DEKİ BAYRAK KRİZİ

Akar, "Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'yi adeta denize ayak basamayacak hale getirmeyi amaçlayan çabalara, haklarımızın çiğnenmesine asla izin vermeyiz." dedi."Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada dalgalanmasına asla engel olamayacak"Bakan Akar, KKTC bayrağının yakılmasına ilişkin, "En sert şekilde kınıyoruz. Bu ırkçı saldırılar KKTC Bayrağı'nın adada ebediyen dalgalanmasına asla engel olamayacak." ifadelerini kullandı.