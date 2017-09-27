TSK'dan Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hava harekatı

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınma alanları, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatına devam edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Harekatta, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
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