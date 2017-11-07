TSK'dan ihraç edilen Yarbay CHP'li oldu

ŞIRNAK'TA şehit olan kardeşi Ali Alkan'ın Osmaniye'deki cenazesinde tepki göstermesiyle ve TSK'dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan , CHP grup toplantısı yapılmadan önce Kemal Kılıçdaroğlu 'nun kürsüsüne geldi. Yarbay Mehmet Alkan, CHP Grup Toplantısı'nda CHP'ye üye oldu. Yarbay Alkan'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

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