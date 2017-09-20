TSK'dan hava harekatı! PKK'nın depoları yok edildi

TSK’DAN yapılan açıklamaya göre, Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam ediliyor. Bu kapsamda dün akşam saatlerinde Irak kuzeyi Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki bölücü terör örgütü kamplarına yönelik hava harekatı icra edildi. Hava harekatı neticesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edildi.