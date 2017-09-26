TSK'dan hava harekatı!

TÜRK Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatında, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait kampları hedef almaya devam ediyor.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları tarafından Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.
Jetler, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depolarını imha etti.
Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.
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