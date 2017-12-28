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TSK'dan hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Erzincan'ın Refahiye kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

TSK'dan hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Erzincan'ın Refahiye kırsalına dün düzenlenen hava harekatında 11 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

28 Aralık 2017 Perşembe 10:28
TSK'dan hava harekatı: 11 terörist etkisiz hale getirildi!
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GENELKURMAY Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın  kuzeyi ve yurt içinde bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına  devam edildi.

Bu kapsamda, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla operasyon yapan TSK  birlikleri ile hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında  oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik dün  gerçekleştirilen hava harekatında; Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 6  ve Erzincan'ın Refahiye ilçesi kırsalında 5 olmak üzere 11 silahlı terörist  etkisiz hale getirildi.

Hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı  belirlenen mağara, barınak ve sığınakların tahrip edildiği, operasyona katılan  jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıIrakTSKTerörist
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