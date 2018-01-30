TSK'dan flaş mühimmat açıklaması

PLANLI şekilde sürdürülen harekatta sivil ve masum insanlar ile çevrenin zarar görmemesi için özen gösterildiği belirtilen açıklamada; Hava Kuvvetleri tarafından napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış mühimmat da kullanılmadığına dikkat çekildi. Genelkurmay'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"​Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Bununla birlikte, bir süredir harekâtın meşruiyetinin sorgulanmasını hedefleyen dezenformasyona yönelik kasıtlı bazı yayın ve faaliyetler görülmektedir. Yalana ve iftiraya dayalı bu girişimlerin terör örgütleri ve yandaşları tarafından yapıldığı, yaptırıldığı açıktır. Bu yayınların amacı da tamamen meşru zeminlerde şeffaf bir şekilde yürütülmekte olan harekâta gölge düşürmektir. Bunlara itibar edilmemelidir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından her zaman olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtında da sadece teröristler hedef alınmaktadır. Sivil/masum insanlar kesinlikle hedef alınmamaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alınan hedeflerin tamamı kayıt altında bulunmaktadır. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetlerince sivillere olduğu kadar çevreye de zarar verilmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, napalm, kimyasal, biyolojik ve benzeri, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tamamen ve sadece DEAŞ dâhil tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları esas alınarak azim ve kararlılıkla başarılı bir şekilde sürdürülmektedir."