TSK'dan 1164 personel ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 1164 oldu. 106 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

TSK'dan 1164 personel ihraç edildi
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FETÖ ile mücadele kapsamında OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar, Milli Savunma Bakanı onayıyla TSK'dan 1164 personel ihraç edildi, 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda Bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 601, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 188 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 375 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'dan bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 1164 oldu. Öte yandan, söz konusu süre içinde 106 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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