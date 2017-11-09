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TSK'daki "mahrem imamlar" itiraflarla deşifre oluyor

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 "mahrem imam" ile örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çoğu aktif görevde 48 askerin kimliği tespit edildi

TSK'daki "mahrem imamlar" itiraflarla deşifre oluyor

Osmaniye'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele yönelik soruşturmada, etkin pişmanlıktan faydalananların verdiği bilgiler doğrultusunda 32 "mahrem imam" ile örgüt üyesi olduğu ileri sürülen çoğu aktif görevde 48 askerin kimliği tespit edildi

09 Kasım 2017 Perşembe 12:28
TSK'daki "mahrem imamlar" itiraflarla deşifre oluyor
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OSMANİYE Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına  yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 33 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına  alınan 65 personelden, etkin pişmanlıktan faydalanmaları üzerine mahkemece adli  kontrol şartıyla serbest bırakılan 34 şüpheli ifadelerinde önemli bilgiler verdi.

Askerlerin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyerek kendilerinden  sorumlu "mahrem imamların" isimlerini vermesi üzerine dosyanın kapsamı  genişletildi.

İfadeler doğrultusunda 12'si Osmaniye'deki TSK yapılanmasından sorumlu  olmak üzere 32 "mahrem imamın" kimlikleri tespit edildi. Bu şüphelilerin  bazılarının ByLock kullanıcısı olduğu için cezaevinde tutulduğu ancak örgüt  içindeki bu görevlerinin bilinmediği ortaya çıktı. Diğerleriyle ilgili  soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Farkı illerdeki 20 "mahrem imamın" bilgilerinin, ilgili savcılıklarla  paylaşıldığı, bunların arasında ağırlıklı öğretmen olmak üzere, araştırma  görevlisi, infaz koruma memuru ve icra müdür yardımcısı gibi görevlerde bulunan  kişilerin olduğu öğrenildi.

Sadece kendilerinden bir üst görevdeki örgüt mensubunu tanıdığı  belirtilen "mahrem imamların", kendisine bağlı askeri personelle kesinlikle cep  telefonlarını kullanarak iletişim kurmadığı, sabit hatlardan aramalar yaptığı  belirlendi.

- "Ev arkadaşı FETÖ üyesi askerler birbirinden habersiz"

Şüphelilerin itirafları doğrultusunda, gizliliğe verilen önem  kapsamında ev arkadaşı olan iki şüpheli askerin aynı "imama" bağlı olmalarına  rağmen birbirilerinin örgüt üyesi olduğunu bile bilmediği ortaya çıktı.

Aralarında bir istihbarat astsubayın da yer aldığı itirafçıların  örgüte nasıl katıldıkları, görev yaptıkları illerdeki "abi" ve "imamlarla" nasıl  ilişi kurdukları, örgüt toplantılarına kimlerin katıldığı gibi bilgileri verdiği  öğrenildi.

- Operasyon

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün askeri yapılanmasına  yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, Osmaniye merkezli 33 ilde 11 Ekim'de  operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 56'sı muvazzaf olmak  üzere 77 askeri personelden 65'i gözaltına alınmış, diğer 12 şüphelinin ise başka  soruşturmalar kapsamında cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 26'sı tutuklanmış, 5'i savcılık  tarafından salıverilmiş, 34'ü ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak  istemeleri üzerine çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdyTürk Silahlı KuvvetleriTSK
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