TSK'da FETÖ'den son 7 ayda 1076 personel açığa alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda, bakanlık onayı ile toplam 1076 personel açığa alındı

TSK'da FETÖ'den son 7 ayda 1076 personel açığa alındı
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EDİNİLEN bilgiye göre, TSK'da FETÖ ile mücadele kapsamında yapılan  çalışmalar devam ediyor
Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık,  birlik, karargah ve kurumlarda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı  olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek  olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda hassasiyetle kullanılıyor.
FETÖ ile bağlantı ihtimali olan personelin belirlenmesine katkı  sağlayan kıstasların etkinlikle kullanılması sonucunda, olağanüstü halin  kaldırılmasının ardından geçen yaklaşık 7 aylık sürede TSK’da 1076 personel bakan  onayıyla açığa alındı.
Açığa alınanlardan 624'ünün Kara Kuvvetleri, 107'sinin Deniz  Kuvvetleri ve 345'inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu  öğrenildi. Açığa alınan personele yönelik çalışmaların devam ettiği  belirtildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuya ilişkin, "Milli Savunma  Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadelesini kararlı bir şekilde  sürdürmektedir. Mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar  tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar  doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler  çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır." ifadesini  kullandı.
FETÖ ile mücadelenin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Akar,  "FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe, TSK daha da güçleniyor. Birlik, beraberlik,  arkadaşlık, dostluk, silah arkadaşlığı, dayanışma arttıkça TSK'nın da gücü  artıyor. Böylece TSK, daha etkin, daha caydırıcı ve daha saygın hale geliyor."  değerlendirmesinde bulundu

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