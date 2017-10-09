Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
100825
ALTIN
152.950
DOLAR
3.7074
STERLİN
4.8730
EURO
4.3541
Flakka uyuşturucusu nedir? Zombi hapı olduğu doğru mu?
Flakka'nın zombi hapı olduğu doğru...
Göz rengi değiştirme operasyonu çok tehlikeli!
Göz rengi değiştirme operasyonu çok...
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3 yeni özellik
iPhone kamerasında yüz güldürecek 3...
banner468

TSK Afrin sınırına askeri üs kuruyor

Terör örgütleri için çember daralıyor. Türkiye, Afrin sınırına askeri üs kurmak için harekete geçti

TSK Afrin sınırına askeri üs kuruyor

Terör örgütleri için çember daralıyor. Türkiye, Afrin sınırına askeri üs kurmak için harekete geçti

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:16
TSK Afrin sınırına askeri üs kuruyor
banner404

KAZAKİSTAN'IN başkenti Astana’da Türkiye, Rusya ve İran’ın vardığı mutabakat sonucunda ‘çatışmasızlık bölgesi’ ilan edilen İdlib’de üç milyon sivilin güvenliğini korumak ve Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeyi genişletmek için gerçekleştirilen intikal operasyonu dün de devam etti.
 
Dün sürpriz bir şekilde PYD işgalindeki Afrin’e yakın Atme bölgesinden Türk askeri delegasyonunu taşıyan üç araçlık konvoy güvenlik duvarının kaldırılmasıyla İdlib’e giriş yaptı. Türk delegasyonu bölgeye giriş yapmadan önce fırtına obüslerinden 5 el atış yapıldı. Önceki gün bölgeye giren ÖSO’ya destek amacıyla yapılan atışların ardından bölge temizlendikten sonra araç konvoyu silahlı muhaliflerin denetiminde İdlib’e girdi. Bu sırada iki İHA istihbarat toplamak için kentin kuzey kısmında uçuşlar yaptı. Askeri delegasyon kentin kuzeyinde yer alan Daretül İzze üzerinden Şeyh Berekat tepesine ulaştı. 
 
TÜRKİYE ASKERİ ÜS KURUYOR
 
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Afrin sınırında bulunan Şeyh Berekat tepesine bir askeri üs kurulması hedefleniyor. Astana’da varılan mutabakat sonucunda İdlib intikali kentin güvenliğini sağlayacakken, diğer yandan kuzeydeki Afrin’de bulunan PYD kuşatılmış olacak. İdlib’in güvenliği ile birlikte bir diğer hedef de Fırat Kalkanı bölgesiyle İdlib arasında bir kuşak oluşturmak. Şeyh Berekat’a kurulacak askeri üs ve sınıra yerleşecek Türk askeri bu plan doğrultusunda atılan adımlardan biri olacak. Böylelikle hem HTŞ militanlarının sınırlardaki denetimi kırılacakken, hem de Akdeniz’e ulaşmak isteyen PYD/PKK koridorunun önü kesilmiş olacak.
 
‘NATO MÜTTEFİKİMİZE DESTEK VERİYORUZ’
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda,  “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz.” açıklaması yaptı. Pahon, şu aşamada operasyona katılmadıklarını ve teröristlerin Suriye’de Esad rejimi sayesinde güçlendiğini belirtti.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
DaretülTerör örgütleriAfrin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası başladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası başladı
CHP'li evli erkek vekil ile kadın vekilin yasak aşk bombası patladı
CHP'li evli erkek vekil ile kadın vekilin yasak aşk bombası patladı
Barzani'nin kara kutusu konuştu: İsrail'in desteği...
Barzani'nin kara kutusu konuştu: İsrail'in desteği...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim