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TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...

Bugün açıklama yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...

Bugün açıklama yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, son bir haftada ikisi sözde lider kadroda olmak üzere 90 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

31 Mart 2018 Cumartesi 10:46
TSK açıkladı: Bir haftada 90 terörist...
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ZEYTİN Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) son bir haftada düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yayımladı. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3820 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, 24-30 Mart 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlarda 2’si sözde lider kadroda olmak üzere toplam 90 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. 


Açıklamanın devamı şöyle:

"30 adet piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 4 adet av tüfeği, 8 adet tabanca, 1 adet Law tanksavar silahı, 4 adet roketatar olmak üzere toplam 49 adet silah, 1 adet top mermisi, 1 adet tow mühimmatı, 3 adet 120 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 1 adet 60 mm’lik havan mühimmatı, 3.819 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 11 adet roketatar roketi, 9 adet roketatar sevk fişeği, 33 adet el bombası, 165 kg amonyum nitrat, 5 kg C-4 Patlayıcı madde, 75 adet fünye, 61 adet muhtelif şarjör, 5 adet gaz maskesi, 2 adet el dürbünü, 1 adet gece görüş dürbünü,1 adet büyük telsiz, 1 adet sırt telsizi, 13 adet el telsizi ve 86 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş; 67 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş; teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş; dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 10 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
TSKTerörTürk Silahlı Kuvvetleri
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