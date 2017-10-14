TSK 8 tank, 50 zırhlı 100 askerle İdlİb’de

8 EKİM'DEN bu yana Suriye’nin İdlib kentinde keşif faaliyetleri yapan Türk Silahlı Kuvvetleri, perşembe günü 21.45 sularında aralarında tank ve zırhlı araçların bulunduğu bir konvoyla giriş yaptı. TSK’nın İdlib’e girişini gösteren videolar paylaşan yerel kaynaklar sosyal medyada gece “TSK birlikleri Suriye sınırından içeriye giriş yaptı. TSK birlikleri sorunsuz bir şekilde muhalif grupların refakatinde İdlib’te ilerliyor” diye yazdı. Sabah saatlerinde Genelkurmay’dan yapılan resmi açıklamada ise “Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teşkil faaliyetlerine başlamıştır. TSK sürdürmektedirler” mesajı paylaşıldı.

Dart ta İzzah’a doğru

TSK güçlerinin YPG/PYD kontrolunda olan Afrin’in güneydoğusundaki Dar ta İzzah kasabasına doğru hareket ettiği gözlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının söz konusu bölgede uzun süredir uçuşlar yaptığı biliniyordu. 8 Ekim’de İdlib’e giren TSK konvoyunun da PYD’nin kontrolunda olan bölgenin hemen sınırında bulunan Dar ta İzzah da keşif faaliyetleri gerçekleştirmişti.

Bir ÖSO yetkilisi, “Türk askeri konvoyu, YPG’ye karşı cephe hattında mevzi almak için Heyet Tahrir el-Şam’ın korumasında giriş yapıyor” dedi. Özgür Suriye Ordusu’ndan Mustafa Secari adlı bir yetkili de Reuters’a, “Müttefikimiz Türk silahlı güçleri, Suriye topraklarına girdi ve gözlem noktaları kurmaya başladı” dedi. Bir sivil görgü tanığı ise askerlerin Bab el Hava sınır kapısı yakınlarındaki bir köyden İdlib’e girdiği bilgisini paylaştı. TSK’nın bölgede 14 kontrol noktası kuracağı belirtiliyor.

Namlular Afrin’e döndü!

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler önceki akşam saat 22.15’te sınırı geçerek İdlib’e girdi. İstikham, motorize birliklerin dışında komando timlerinin geçişinden sonra TSK güçleri 5 noktada konuşlandı. “İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde görev alacak güçler; PYD-YPG’lilerin bulunduğu Afrin’deki 5 noktada; Atme, Salva, Daret İzze,Kaptan El Cebel ve Anadan’da göreve başladı. İntikal ile ilgili olarak Genelkurmay ise 10.05’te açıklama yaptı. Açıklamada ise namluları Afrin’e dönmüş “Çok Maksaklı ve Çok Namlulu Roket atar” (ÇNKA) fotoğrafı kullanıldı.

TSK, İdlib bölgesine 2 ayrı konvoy halinde girdi. Toplam 50 aracın yönlendirildiği bölgeye ilk olarak, istihkam taburu ve mekanize birlikler sevk edildi. Toplamda 100 Türk askeri şu an İdlib’de.

Orgeneral Akar sıcak bölgede

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut karakollarında incelemelerde bulundu. Akar, beraberindeki askeri heyetle, İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında askeri hareketliliğin yaşandığı Reyhanlı ilçesine geldi.

Ek komandolar Reyhanlı’da

İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında Hatay’a gelen komanda birlikleri, askeri araç, ambulans ve konteynerler, Reyhanlı ilçesinde sınır hattına konuşlandırıldı.

Türkçe ve Arapça ‘Hoşgeldiniz’

Daret İzze ilçesinde toplanan halk, “Daret İzze’ye hoş geldiniz”, “Fatihin torunları ülkenize hoş geldiniz”, “Suriye halkını koruduğunuz için teşekkür ederiz”, “Memleketinize hoş geldiniz” şeklinde Türkçe ve Arapça yazılı pankartlar taşıyarak, Türk askerlerinin İdlib intikalini destekledi.

Yeni SİHA’lar envantere girdi

TSK son dönemde terörle mücadelede etkin olarak kullandığı silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenileri eklendi. Baykar, 8 adet Silahlı Bayraktar TB2’nin teslimatını gerçekleştirirken, ilk kez 4 adet akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatı yapıldı. Envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 38’e çıkarken, araçların toplam uçuşu 30 bin saate dayandı.