Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 28°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
106226
ALTIN
152.212
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8278
EURO
4.2966
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Sertleşme sorunun ilacı benzincide!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Alzaymıra niyet diş çürüklerine kısmet!
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
Facebook yemek siparişi almaya başlıyor
banner468

TSK: 2 bin 136 şahıs yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 136 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahısın yakalandığını açıkladı

TSK: 2 bin 136 şahıs yakalandı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 136 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahısın yakalandığını açıkladı

14 Ekim 2017 Cumartesi 12:57
TSK: 2 bin 136 şahıs yakalandı!
banner404

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 13 Ekim 2017 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 136 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs yakalandı.
 
Müdahaleler sonucunda, bir adet araç, 7 bin 450 paket sigara, altı adet cep telefonu ele geçirildi. İran sınırında, 6 bin 420 paket sigara ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 101 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 127 şahıs yakalandı.
 
Diyarbakır/Hani’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 213 adet fişeği, beş adet telsiz, iki adet elektrikli fünye, beş metre infilaklı fitil, bin 256 kök kenevir bitkisi, 987 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl/Karlıova’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir sığınakta bin 200 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriSuriye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Silah üreticilerinden Erdoğan’a tam destek
Silah üreticilerinden Erdoğan’a tam destek
Korkunç patlama! 4 kişi yaralandı
Korkunç patlama! 4 kişi yaralandı
Deprem uzmanından kritik uyarı: 7 şiddetinde bekliyorum
Deprem uzmanından kritik uyarı: 7 şiddetinde bekliyorum

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim