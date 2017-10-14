TSK: 2 bin 136 şahıs yakalandı!

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından yurt içi olaylar ve günlük faaliyetlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, 13 Ekim 2017 tarihinde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 136 şahıs ve Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir şahıs yakalandı.



Müdahaleler sonucunda, bir adet araç, 7 bin 450 paket sigara, altı adet cep telefonu ele geçirildi. İran sınırında, 6 bin 420 paket sigara ele geçirildi. Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 101 şahıs ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 127 şahıs yakalandı.



Diyarbakır/Hani’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve 213 adet fişeği, beş adet telsiz, iki adet elektrikli fünye, beş metre infilaklı fitil, bin 256 kök kenevir bitkisi, 987 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, bir adet el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. Bingöl/Karlıova’da güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir sığınakta bin 200 kilogram gıda maddesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.