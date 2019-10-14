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Trump'tan Türkiye'yle ilgili bir küstah açıklama daha!

ABD Başkanı Donald Trump bir küstah açıklamada daha bulunarak, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor." dedi.

GÜNDEM 14.10.2019, 14:35
Trump'tan Türkiye'yle ilgili bir küstah açıklama daha!
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir küstah açıklama daha yaptı. Twitter üzerinden açıklama yapan Trump, "Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor" dedi.

#ABD Başkanı #Donald Trump #Barış Pınarı Harekatı #twitter
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