Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu'yla başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Türkiye'yi birleştirdi. Areda Survey'in anketinden harekâta yüzde 76 oranında destek çıktı. Halkın yüzde 77,2'si harekâtın başarılı olacağını söylerken, yarısı geç bile kalındığına inanıyor. Yapılan ankette dikkat çeken bir başka detay da ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tehditlerine verilen yanıtlardı.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SORULDU

Ankete katılanlara "Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik 'Şimdi Türkiye Kürtlere saldırıyor, bu ikili 200 yıldır birbiriyle savaşıyor. Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için ara buluculuk yapacağız!' tweetini attı. Bu seçeneklerden hangisi size daha makul geliyor?" sorusu yöneltildi.

YÜZDE 56'LIK KESİM "DEVAM ETMELİYİZ" DEDİ

Bu soruya ankete katılanların yüzde 56,1'i "Ne pahasına olursa olsun mücadelemize devam etmeliyiz", yüzde 13,6'sı "Amerika'yı karşımıza almamalıyız", yüzde 13,0'ı "Askerlerini göndersin, onunla da savaşırız", yüzde 12,1 "Arabuluculuk yapsın" ve yüzde 5,3'ü "Finansal olarak elinden geleni ardına koymasın" yanıtını verdi.

SINIR GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Türk halkının büyük bir çoğunluğu operasyonun sınır güvenliğini sağlamak için yapıldığını düşünüyor. "Sizce Barış Pınarı Operasyonunun başlatılmasının ilk sebebi nedir?" sorusuna vatandaşların yüzde 42,6'sı 'Sınır güvenliğini sağlamak', yüzde 25,6'sı 'Güvenli bölge oluşturup Suriyeli mültecileri oraya yerleştirmek', yüzde 16,3'ü 'kendi toprak bütünlüğümüzü korumak', yüzde 13,9'u 'Suriye üzerinde hak elde etmek', yüzde 1,6'sı ise 'Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak' dedi. "Sınır ötesi operasyonların ülkemizin iç güvenliği için olumlu olacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise vatandaşların yüzde 74,5'i 'Evet olumlu olacak' yüzde 25,5'i 'Hayır olumsuz olacak' cevabını verdi.

OPERASYON İÇ HUZURU GETİRECEK

Ankete katılan Türk halkının büyük bir çoğunluğu ise operasyonun terörü temizlemek için yapıldığını düşünüyor. "Sizce Suriye'de başlatılan operasyonda ilk olarak kime karşı mücadele veriyoruz?" sorusuna yüzde 67,9'u 'PKK-PYD-YPG', yüzde 20,3 'ABD', yüzde 3,7 'DEAŞ' yüzde 1,8 'Esed' ve yüzde 6,3'ü ise 'Diğer' dedi. Sınır güvenliğinin başarılı olması sonucunda ülke içi huzurun sağlanacağını söyledi.

GEÇ KALINMIŞTI

Vatandaşlar Barış Pınarı operasyonun çoktan başlaması gerektiğini düşünüyor. "Barış Pınarı Operasyonunun zamanlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 46,5 'Geç kalınmış bir operasyon', yüzde 28,5 'Tam zamanında yapılmış bir operasyon', yüzde 2,7 'Daha ileri bir tarihte yapılması gerekiyordu' ve yüzde 22,3 'Cevabım yok' dedi. Vatandaşların yüzde 77,8'i "Gerek olması durumunda Suriye'de bulunan askerlerimize destek vermek için operasyona katılır mısınız?" sorusuna 'evet' derken yüzde 22,2'si 'Hayır' cevabını verdi.

DIŞ ÜLKELERE TEPKİ

Ankete katılan kişiler, dış ülkelerin Barış Pınarı Harekatı'na karşı yürüttüğü algı operasyonuna karşı çıkıyor. "Batılı ülkelerin ve Arap Birliğinin Barış Pınarı Operasyonuna yönelik kınama ve yaptırım açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna yüzde 42,6'sı 'Haksız buluyorum' ve yüzde 39,2 'Bizde onlara karşı yaptırım uygulamalıyız' diyerek tepki gösterirken yüzde 18,2 'Haklı buluyorum' dedi.