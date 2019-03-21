Trump'ın açıklamalarına Türkiye'den sert tepki

Trump'ın 'Golan Tepeleri' hakkındaki açıklamasına Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabalarının bölgede daha fazla şiddet ve acıya yol açacağı uyarısında bulundu

Trump'ın açıklamalarına Türkiye'den sert tepki
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ÇAVUŞOĞLU, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir." ifadesini kullandı.

KALIN'DAN TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ AÇIKLAMASINA TEPKİ
 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına ilişkin paylaşımda bulundu.
 
Uluslararası hukukun, ülkelerin toprak bütünlüğünü garanti altına aldığını belirten Kalın, şu ifadeleri kullandı:
 
"ABD yönetiminin Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in, Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı eylemlerini meşrulaştırmaya çalışması, işgal politikasına destek vermek ve çatışmaları derinleştirmek demektir."
 
İSRAİL, GOLAN TEPELERİ'Nİ 1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA TUTUYOR 
 
ABD Başkanı Donald Trump Twitter hesabından, "52 yılın ardından ABD için, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklaması yapmıştı.
 
İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
 

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